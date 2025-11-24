İSTANBUL 18°C / 9°C
Dünya

AB'den ABD'ye mesaj: Tarifeler düşsün, işbirliği artsın

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile çelik ürünlerindeki tarifeleri azaltmak ve işbirliğini derinleştirmek istediklerini açıkladı.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
AB'den ABD'ye mesaj: Tarifeler düşsün, işbirliği artsın
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile çelik ve türevlerindeki tarifeleri düşürmek ve bu alanda daha yakın işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Sefcovic, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının bir bölümüne ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in katılacağını ifade eden Sefcovic, AB ile ABD arasında yaz aylarında "güçlü" bir ticaret anlaşması yapıldığını, bugün anlaşmanın uygulanmasının değerlendirileceğini belirtti.

Sefcovic, AB'nin ABD ile arasındaki ticari anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret ederek, "Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), nükleer ve petrolü kapsayan AB stratejik enerji alımları bu yıl 200 milyar dolara ulaştı." dedi.

ABD'nin AB'nin LNG ithalatındaki payının uzun vadeli sözleşmeler sonucunda yüzde 45'ten yüzde 60'a kadar yükseldiğini anlatan Sefcovic, AB'nin ocak ayından bu yana ABD'ye yaptığı yatırımların da yaklaşık 154 milyar avroya yükseldiğini, Avrupa firmalarının 40 milyar doları aşan çip alımına ilişkin sözleşmeleri de müzakere ettiğini söyledi.

Sefcovic, "Özellikle çelik ve türev ürünler konusunda, hem gümrük vergilerini azaltmak hem de küresel kapasite fazlasıyla birlikte mücadele etmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin çelik konusunda işbirliğine öncelik verdiğini söyleyen Sefcovic, kritik mineraller ve güvenilir tedarik zincirleri konularını da ele alacaklarını belirtti.

Sefcovic, AB bakanlarına, Çin ile ilişkileri Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere devam eden serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri hakkında bilgi vereceğini sözlerine ekledi.

AB ve ABD arasında temmuz ayındaki anlaşma kapsamında, ABD, AB'den ithal ürünlerin çoğuna yüzde 15 gümrük vergisi uygularken, AB'nin ABD ürünlerine yönelik vergileri kaldırmasında uzlaşı sağlanmıştı.

Bu arada, ABD, AB'den ithal edilen çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uyguluyor.

  • Maros Sefcovic
  • ABD işbirliği
  • tarifeler

