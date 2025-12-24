İSTANBUL 14°C / 10°C
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz
Dünya

AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz

Avrupa Birliği, eski AB Komiseri Thierry Breton da dahil olmak üzere 5 Avrupa vatandaşına seyahat kısıtlaması getiren ABD'ye karşı misilleme uyarısında bulundu.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
AB'den ABD'ye misilleme uyarısı: Hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin, komisyonun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya seyahat kısıtlaması getirme kararını şiddetle kınadı.

AB Komisyonu, ABD'nin "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladığı iddiasıyla 5 Avrupalıya vize kısıtlaması getirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"AB Komisyonu, eski AB Komiseri Thierry Breton da dahil olmak üzere 5 Avrupa vatandaşına seyahat kısıtlamaları getirilmesi kararını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ifade özgürlüğünün Avrupa'da temel bir hak ve değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemen hakka sahip, açık ve kurallara dayalı tek bir pazar olduğu belirtilerek, "Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir oyun alanı sağlar ve ayrımcılık yapmadan uygulanır." değerlendirmesi yapıldı.

- AB'DE ABD'YE MİSİLLEME UYARISI

Söz konusu seyahat kısıtlaması konusunda ABD yetkililerinden açıklama talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerekirse, haksız önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kurallarının şekillendirilmesinde öncü rol oynayan Breton ile birlikte Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

