AB'den ABD'ye ''yapay zeka'' çağrısı: İşbirliğini derinleştirmeliyiz

Von der Leyen, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ndeki yapay zeka oturumunun ardından, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Yapay zekanın çağın en önemli teknolojisi olduğunu ve katlanarak geliştiğini belirten von der Leyen, "Yapay zeka büyük fırsatlar sunarken, özgür ve demokratik toplumlar açısından çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Avrupa ile ABD'nin yapay zeka alanında birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum. Birlikte dünya pazarının yüzde 70'ini temsil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile ABD'nin tamamlayıcı güçlü yönlere, ortak güvenlik çıkarlarına ve liderlik etme konusunda ortak bir sorumluluğa sahip olduğunu belirten von der Leyen, "Bu nedenle işbirliğimizi derinleştirmeliyiz. Birlikte yatırım yapmalıyız. Sanayiden sağlık sektörüne kadar her alanda yapay zekanın kullanımını hızlandırmalıyız." yorumunu yaptı.

Von der Leyen, en güçlü yapay zeka modellerinin güvenilir ve emniyetli olmasını sağlamaları gerektiğini de bildirdi.

ABD yönetimi, 13 Haziran'da Anthropic'in geliştirdiği "Fable 5" ve "Mythos 5" yapay zeka modellerine yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin erişimini yasaklama kararı almıştı. Bunun üzerine Anthropic gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.