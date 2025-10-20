İSTANBUL 20°C / 10°C
Dünya

İlk kez bir araya geldiler: Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos, Türkiye'nin Avrupa-Asya-Ortadoğu arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, Karadeniz ve Güney Kafkasya'nın güvenliği için Ankara ile yakın çalışacaklarını belirtti. Karadeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilk kez kapsamlı bir toplantı düzenlediklerini belirten Kos, 'Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Coğrafyası, Avrupa'yı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan doğal bir merkez konumunda. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğim.' dedi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
İlk kez bir araya geldiler: Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos, Karadeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilk kez kapsamlı bir toplantı düzenlediklerini belirterek, Türkiye'nin AB'nin söz konusu bölgelere dair çalışmalarının merkezinde yer aldığını söyledi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Kos, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Kos, bakanların kendi aralarında yapacağı toplantının ardından "Karadeniz Bölgesi'nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık" ve "Bölgeler Arası Bağlantı Gündeminin Geliştirilmesi" konulu iki oturum halinde "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantı Bakanlar Toplantısı"nın düzenleneceğini bildirdi.

İlk oturuma Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın, ikinci oturuma bu ülkelere ek olarak Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılacağını dile getiren Kos, "Ermenistan ve Azerbaycan barışa yaklaşırken, Avrupa, Türkiye ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan güvenilir ticaret yolları inşa etmek için eşsiz bir fırsata sahibiz." dedi.

"Bugün ilk adım." ifadesini kullanan Kos, bu ülkelerin hep birlikte ilk kez bir araya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Coğrafyası, Avrupa'yı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan doğal bir merkez konumunda. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğim. Bölgenin güvenliğini sağlamak için Ankara ile çalışacağız. Karadeniz'de güvenliği sağlamak ve Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrarı sağlamak için koordinasyonumuzu derinleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AB ve söz konusu ülkelerin gelecek ay da Özbekistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

