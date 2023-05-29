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Dünya

AB'den art arda tebrik mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırız

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek birlikte çalışmaya hazır olunduğunu kaydedildi.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
AB'den art arda tebrik mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırız
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin seçimle ilgili nihai bulgularının beklendiğini belirtilen açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın yanı sıra Türkiye ve tüm halkıyla işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmede stratejik çıkarı bulunuyor." denildi.

Açıklamada, AB'nin ayrıca tüm vatandaşların yararına, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.

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