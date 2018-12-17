"İfade özgürlüğü insanların güvenliğine, malına ve itibarına zarar verici nitelikte olmamalı”

Schinas, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, siyasi görüşlerin ifade edilmesinin Avrupa’da "kutsal" olduğunu belirterek, "Ancak ifade özgürlüğü, insanların güvenliğine, malına ve itibarına zarar verici nitelikte olmamalı. Şiddet ve vandalizme toplumumuzda yer yok." diye konuştu.

Aşırı sağcı göstericilerin AB Komisyonu binası önündeki AB bayraklarını yerinden çıkartmaya ve bayrak direklerini sökmeye çalıştığını anımsatan Schinas, "Olaylar esnasında AB Komisyonu binasında 25 çalışan bulunuyordu. Tüm çalışanlara olaylar esnasında içeride kalmaları söylendi." ifadelerini kullandı.

Dün yaşananlar

Belçika’nın başkenti Brüksel’de BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne karşı çıkan, milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda binlerce kişi toplanmıştı. Çevreye ses bombaları atılan ve meşaleler yakılan protestolarda göstericiler, sokaklardaki levhaları, çöp kutularını ve bariyerleri devirmişti.

AB Komisyonu binasının kapısını, bazı camlarını ve bayrak direklerini kıran göstericiler, çevreye kaldırım parçalarını fırlatmıştı.

Bazı göstericiler, AB Komisyonu binasına zorla girmeye çalışmış, pek çok medya mensubuna da saldırmıştı.

Grubun dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, bölgeye çok sayıda atlı polis sevk etmişti.

Olayların ardından AB Komisyonu ve AB Konseyi çevresi savaş alanına dönmüştü.