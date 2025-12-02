İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

AB'den az gelişmiş ülkeler için yeni ticaret koşulları

Avrupa Birliği (AB), az gelişmiş ülkelere yönelik ticaret ayrıcalıklarını sıkı kurallara bağlamaya hazırlanıyor. Gümrüksüz ihracat için göç, insan hakları ve çevre başlıklarında işbirliği şartı geliyor.

2 Aralık 2025 Salı 14:54
AB'den az gelişmiş ülkeler için yeni ticaret koşulları
Avrupa Birliği (AB), az gelişmiş ülkelerin gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GSP) göç alanında işbirliği, insan haklarına saygı ve çevre standartlarına uyum gibi şartlar getirmeye hazırlanıyor.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kurallarındaki değişikliklere ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, yeni çerçeve ile Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan ülkelere insan ve çalışan haklarına saygı gösterme, iklim değişikliği ve çevre koruma sözleşmelerinin ilkelerine uyum gibi şartlar ekleneceği ifade edildi.

Göç alanında AB ile işbirliğinin de kurallara ilave edileceği belirtilen açıklamada, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan bir ülkenin kendi vatandaşlarının geri kabulü konusunda AB ile işbirliği yapmaması durumunda ticari imtiyazların geri çekilebileceği kaydedildi.

Söz konusu düzenleme AB üyesi ülkeler ile AP onayının ardından 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.

Bu sistemle gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

  • AB Ticaret Ayrıcalıkları
  • Gümrüksüz İhracat
  • Göç İnsan Hakları

