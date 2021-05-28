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Dünya

AB'den Azerbaycan ile Ermenistan'a çağrı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırda yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 19:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:48
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda son günlerde meydana gelen gelişmelerin endişe verici ve tehlikeli olduğu belirtildi.

"Gerginliğin acilen düşürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, AB'nin iki tarafa da daha fazla askeri sevkiyat ve eylemden kaçınma çağrısı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm kuvvetler 12 Mayıs'tan önceki pozisyonlara çekilmeli ve her iki taraf da sınır belirleme ve işaretleme müzakerelerine girişmelidir." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan'a elindeki Ermenileri bırakma çağrısı yapılan açıklamada, AB'nin sınır belirleme çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini duyurmuş, Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açıldığını açıklamıştı.

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