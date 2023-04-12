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Dünya

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından iki tarafa çağrı yaparak 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, dün sınır bölgesinde çıkan çatışmada can kayıpları olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu olay, belirlenmiş sınırlar olmadığında 1991 hattına saygı gösterilmesi, benzer olayların önlenmesi için iki tarafın güçlerinin bu hattan güvenli mesafeye çekilmesi gerektiğinin altını çizmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekim 2022'de Prag'da varılan ve 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması hakkındaki mutabakat dahil olmak üzere Azerbaycan ve Ermenistan'ın taahhütlerine uyması gerektiği kaydedilen açıklamada, sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

AB, sınır belirleme çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu vurgulandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtilmişti.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edilmişti. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada, Ermenistan ordusunun kayıp verdiği bildirilmişti.

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