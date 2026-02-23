İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8323
  • EURO
    51,8379
  • ALTIN
    7234.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den barış mesajı! Kallas: Gazze sürecinde masada olmak istiyoruz
Dünya

AB'den barış mesajı! Kallas: Gazze sürecinde masada olmak istiyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de yürütülen barış sürecinde aktif rol almak istediklerini açıkladı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
AB'den barış mesajı! Kallas: Gazze sürecinde masada olmak istiyoruz
ABONE OL

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini de görüşeceklerini, ancak bu konuda mutabakat bulunmadığını aktaran Kallas, "Biz gerekli baskıyı sürdüreceğiz." dedi.

Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, AB'nin masada olmamasına değinerek, "Kimin Rusya'yla konuştuğundan daha önemli olan Rusya'nın ne taviz vereceğini görmek." görüşünü paylaştı.

- GAZZE BARIŞ SÜRECİ

AB'nin, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediğini vurgulayan Kallas, AB'nin Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) bu bağlamda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Kallas, Hamas'ın silahsızlandırılması için Filistin polisine ihtiyaç olduğunu ve bu çerçevede EUPOL COPPS'un fayda sağlayabileceğini söyleyerek, "Ürdün ve Mısır tarafıyla anlaşmalarımız var ancak İsrail'in de onayına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.