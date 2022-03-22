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Dünya

AB'den batarya teknolojilerine 209 milyon avroluk yardıma onay

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın elektrikli otomobillere batarya üretecek fabrika projesine 209 milyon avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AA22 Mart 2022 Salı 15:22 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:54
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AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'da faaliyet gösteren Güney Kore'nin SK Grubu'na bağlı firmaya ülkedeki yatırımı için kamu desteği verilmesinin onaylandığı belirtildi.

Macaristan'ın firmaya sağlayacağı 209 milyon avroluk desteğin elektrikli araçlar için lityum iyon pil hücreleri ve pil modülleri üretimine yönelik yeni bir tesisin inşasında kullanılacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu SK firmasının da fabrika için 1 milyar 623 milyon avro yatırım yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu fabrikanın yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiği, fabrikanın kurulacağı bölgenin de yardım almaya müsait olduğu kaydedildi.

Kamu yardımının rekabeti bozmayacağına karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun bölge gelişimine katkı sağlayacağı da ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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