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Dünya

AB'den, Batı Balkanlar'a aşı yardımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede AB'nin Batı Balkanlar'a 651 bin doz aşı yardımında bulunacağını ve aşıların gelecek iki hafta içinde teslim edileceğini söyledi.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:02
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Batı Balkan turuna Sırbistan ile başlayan Varhelyi, başkent Belgrad'da Avrupa İşleri Bakanı Jadranka Joksimovic'in ev sahipliğinde Milan Jovanovic Batut Sağlık Enstitüsünü ziyaret etti.

Varhelyi, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'a 1170 doz Pfizer-Biontech aşısını teslim ettiğini ifade ederek, "Kovid-19 salgınıyla mücadele bekletmeye gelmez. Bölge için aşı temini oldukça önemli. Aşılamada oldukça başarılı olan Sırbistan ile başlamak istedim." dedi.

Batı Balkanlar'a toplam 651 bin doz aşı teslim edileceğini vurgulayan Varhelyi, aşıların gelecek iki hafta içinde büyük bir titizlikle ilgili ülkelere ulaştırılacağını söyledi.

Varhelyi, komşu ülkelere aşı bağışında bulunan Sırbistan'a teşekkür ederek, herkese aşı olmaları çağrısında bulundu.

Sırp bakan Joksimovic de Sırbistan'ın toplamda 36 bin doz aşı teslim alacağını belirterek, "Hepimiz güven içinde olmadan hiçbirimiz güvende değiliz." diye konuştu.

Varhelyi, Batı Balkan turuna yarın Bosna Hersek ile devam edecek.

Bu arada, yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da 1,5 milyon kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldu.

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