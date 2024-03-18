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Dünya

AB'den bazı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) şiddet eylemlerine karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldığını duyurdu.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
AB'den bazı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı
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Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 üye ülkenin şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi.

Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söyledi.

Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini anlattı.

Gazetecilerin listedeki isimlere dair soruları üzerine Borrell, "İsimler aklımda değil." dedi.

Borrell, listenin hazır olduğunu ve bundan sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.

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