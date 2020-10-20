AB'den Bolivya halkına tebrik mesajı

AA 20 Ekim 2020 Salı 23:27 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 23:27

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da bir yıl önce eski Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya götüren seçimlerin ardından dün yenilenen seçimin barışçıl şekilde sonuçlanması nedeniyle "Bolivya halkını" tebrik etti ve yeni hükümetle çalışacağını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolivya'da Morales'in partisinin adayının kazandığı seçimin ardından sosyal medyadaki mesajında, "Bolivya halkını barışçıl ve kapsayıcı seçimler nedeniyle tebrik ederim." ifadesini kullandı.

AB'nin Bolivya'nın refahı ve istikrarının güçlenmesine yönelik çabalara desteğinin süreceğini belirten Borrell, AB'nin yeni hükümetle çalışmak için "güçlü isteğini" dile getirdi.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan sosyalist Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra da Arjantin'e gitmişti. Morales taraftarlarının gösterilerinde 30 kişi hayatını kaybetmişti.

AB, seçimde şaibe ve usulsüzlük yapıldığına yönelik endişeler gerekçesiyle seçimin yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

Yenilenen seçimi daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin adayı Luis Arce yüzde 53 oy alarak ilk turda kazanmıştı.

Morales ise seçimin ardından ülkesine dönme sinyali vermişti. İstifasından sonra destekçilerinin muhalif geçici hükümete karşı düzenlediği gösteriler nedeniyle Bolivya’da Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarıyla açılmış davalar ve tutuklama kararı bulunuyor.