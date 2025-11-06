İSTANBUL 20°C / 15°C
Dünya

AB'den dev finans soruşturması: İki şirket mercek altında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, finans devleri Deutsche Börse ve Nasdaq hakkında rekabeti ihlal ettikleri şüphesiyle resmi soruşturma başlattı. İki borsanın finansal türev piyasasında fiyat ve işlem koordinasyonu yapmış olabileceğinden endişe ediliyor.

6 Kasım 2025 Perşembe 18:39
AB'den dev finans soruşturması: İki şirket mercek altında


AB Komisyonu, Alman Deutsche Börse ile ABD merkezli Nasdaq'ın Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın Avrupa'da finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasına ilişkin faaliyetlerini koordine ederek AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği anlatıldı.

İki şirketin, belirli türev araçların ticaretinde uyumlu eylemlerde bulunmuş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin talebi tahsis ve fiyatları koordine etmiş olabilecekleri, ticari açıdan hassas bilgileri de paylaşmış olabilecekleri kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl eylül ayında türev piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq'a baskın düzenlemişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.


