AB'den dev finans soruşturması: İki şirket mercek altında

AB Komisyonu, Alman Deutsche Börse ile ABD merkezli Nasdaq'ın Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın Avrupa'da finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasına ilişkin faaliyetlerini koordine ederek AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği anlatıldı.



İki şirketin, belirli türev araçların ticaretinde uyumlu eylemlerde bulunmuş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin talebi tahsis ve fiyatları koordine etmiş olabilecekleri, ticari açıdan hassas bilgileri de paylaşmış olabilecekleri kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl eylül ayında türev piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq'a baskın düzenlemişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.