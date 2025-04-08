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Dünya

AB'den dikkat çeken Bosna Hersek açıklaması: Tahammülümüz yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını ifade etti.

AA8 Nisan 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
AB'den dikkat çeken Bosna Hersek açıklaması: Tahammülümüz yok
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) kışlasını ziyaret eden Kallas, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kallas, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenliğe destek verdiğini söyledi.

Bosna Hersek için güvenli ortamın hala gerekli olduğuna dikkati çeken Kallas, şöyle devam etti:

"(Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti) RS'deki yöneticiler anayasal düzeni baltalıyor, tüm vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ediyor. Bu eylemler, Bosna Hersek'in AB yolunda üstlendiği taahhütlerle çelişmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez."

Mart ayında EUFOR-Althea'ya yüzlerce ek asker gönderildiğini aktaran Kallas, bunun, AB'nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemin bir mesajı olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını belirten Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin varlığı ve yaptığınız çalışmalar, yerel halka güven veriyor ve bölücü söylem ve korku yayanları caydırıyor. Bosna Hersek halkı, istikrar ve refahtan daha azını hak etmiyor. AB, bu ülkenin en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya devam edecektir. AB yolunda ilerleme, Bosna Hersek için refah ve istikrarın en güçlü garantisidir."

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