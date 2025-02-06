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Dünya

AB'den dikkat çeken Suriye hamlesi! Brüksel'e davet ettiler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
AB'den dikkat çeken Suriye hamlesi! Brüksel'e davet ettiler
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El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Paris'e davet etmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

YAPTIRIMDAN MUAF TUTULACAKLAR

El Anouni, Şara'nın Birleşmiş Milletlerin (BM), dolayısıyla AB'nin yaptırım listesinde yer alması nedeniyle AB ülkelerine seyahat etmesinin halihazırda yasak olduğunu ancak bir üye ülke ya da kişinin kendisi tarafından talep edilmesi halinde bu kuraldan muaf tutulabileceğini belirtti.

Bir soru üzerine El Anouni, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, Riyad ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini açıkladı.

Sözcü, davetin ya da olası ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

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