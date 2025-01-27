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Dünya

AB'den dikkat çeken Suriye kararı! Anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığını duyurdu.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 19:25 - Güncelleme:
AB'den dikkat çeken Suriye kararı! Anlaşma sağlandı
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Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken iç savaş nedeniyle Esed rejimini hedef almak için uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"HIZLI HAREKET ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"AB dışişleri bakanları, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı." ifadesini kullanan Yüksek Temsilci, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz." uyarısında bulundu.

Kallas, kararın hangi sektörleri hedef alan yaptırımlara yönelik olduğuyla ilgili ise bilgi paylaşmadı.

Daha önce yaptırımların "adıma karşı adım" yaklaşımıyla, başta enerji ve ulaşım gibi ülkenin yeniden imarının önünü açacak sektörlerden kaldırılmasıyla başlanacağı duyurulmuştu.

  • Yüksek Temsilci
  • Yaptırımlar

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