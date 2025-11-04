İSTANBUL 21°C / 15°C
Dünya

AB'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin AB için 'önemli bir ortak' olduğunu kaydederek üyelik konusunda 'karışık' görünüm bulunduğunu ifade etti.

AA4 Kasım 2025 Salı 18:02 - Güncelleme:
AB'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak
ABONE OL

Kallas ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bugün açıklanan ve aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2025 Genişleme Raporu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin önemine değinen Kallas, "Türkiye, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak olmaya devam ediyor." dedi.

Kallas, Gürcistan'ın üyelik için "olumsuz" tablo çizdiğini belirterek "Özetle, Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Ukrayna için tablolar büyük ölçüde olumlu" ifadesini kullandı.

Kos da 2025'i AB'nin genişleme politikası için "çok iyi bir yıl" şeklinde niteleyerek bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığını aktardı.

İleriye dönük herhangi bir genişlemenin AB'yi "daha güçlü" hale getirmesi gerektiğini söyleyen Kos, "Bunu başarmak için iki cephede gelişmeliyiz. İlki, gelecekteki üye ülkelerin üyeliğin sorumlulukları için hazırlanması gerekiyor. İkincisi ise AB olarak biz daha geniş bir Birlik için hazırlanmalıyız." diye konuştu.

