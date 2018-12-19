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AB Konseyi: İddiaların farkındayız ve soruşturuyoruz

Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in diplomatik yazışmalarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği iddiasının soruşturulduğunu bildirdi.

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AB Konseyi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "iddiaların farkında olunduğu" ve "konunun soruşturulduğu" belirtilerek, "Konsey Sekretaryası, iddialar ya da operasyonel güvenliği ilgilendiren konular hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor." ifadesi yer aldı.

New York Times gazetesinin dün yayımlanan haberine göre, siber korsanlar, üç yıl boyunca AB'nin diplomatik iletişim ağına erişti.

Haberde, söz konusu bilgisayar korsanlığı tekniğinin Çin ordusununki ile benzerlik gösterdiği iddia edildi.

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