AB'den Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısı

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından uluslararası toplum harekete geçti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından AB Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.
Borrell, yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından salı günü AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü video konferans toplantısına çağırdım. Amacımız gerilimin azaltılmasına ve bölgenin güvenliğine katkıda bulunmaktır" dedi.