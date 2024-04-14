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Dünya

AB'den Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından AB Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

IHA14 Nisan 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
AB'den Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısı
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İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından uluslararası toplum harekete geçti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından AB Dışişleri Bakanlarına olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Borrell, yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından salı günü AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü video konferans toplantısına çağırdım. Amacımız gerilimin azaltılmasına ve bölgenin güvenliğine katkıda bulunmaktır" dedi.

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