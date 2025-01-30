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Dünya

AB'den elektrikli otomobil hamlesi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki otomobil üreticilerinin ABD ve Çin üreticileriyle rekabet edebilmesini ve elektrikli modellere daha hızlı geçebilmesini sağlamak için yapılması gerekenleri belirlemeye çalışıyor.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
AB'den elektrikli otomobil hamlesi
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, bugün Brüksel'de otomobil üreticileri ve sosyal ortakları bir araya getiren Avrupa otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının yapıldığını açıkladı.

Avrupa otomotiv sektörünün kritik bir dönemden geçtiğine işaret eden von der Leyen, "Otomotiv sektörüne geçiş sürecinde destek olacağız. Bugün önümüzdeki değişim sürecinde bize yol gösterecek bir diyalog başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, diyalogla AB'nin otomobil üreticilerine yönelik atacağı adımları belirleyeceklerine dikkati çekti.

Görüşmelerin 5 Mart tarihinde açıklanacak sanayi eylem planına katkı sunacağını bildiren von der Leyen, sektörü geliştirerek küresel olarak rekabetçi bir hale getireceklerini ifade etti.

Von der Leyen, arabaların hikayesinin Avrupa'da yazıldığını anımsatarak, bunun gelecekte de devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Son dönemde Avrupalı otomobil üreticileri ABD ve Çin'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Üreticiler, sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB'nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyor.

Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.

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