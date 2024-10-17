İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1429
  • EURO
    37,1015
  • ALTIN
    2955.23
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den Elon Musk'a kötü haber

Avrupa Birliği'nin (AB), X sosyal medya platformuna yönelik olası bir para cezasında Elon Musk'a ait diğer şirketlerin gelirlerini de hesaba katabileceği ve cezanın boyutunun oldukça yüksek olabileceği iddia edildi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
AB'den Elon Musk'a kötü haber
ABONE OL

Avrupa basınında yer alan habere göre, AB, X'e yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle vereceği bir para cezasının miktarını hesaplarken Musk'ın tüm şirketlerinin toplam gelirini göz önünde tutacak.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca, sosyal medya platformları hizmetlerindeki yasa dışı içerik ve yanlış bilgilendirmeden sorumlu tutuluyor. Bu alanlarda önlem alınmaması durumunda şirketin yıllık küresel gelirinin yüzde 6'sına varan para cezası söz konusu oluyor.

AB, halihazırda X'in risk yönetimi, içerik denetimi, karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle bağlantılı alanlarda Birlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

AB Komisyonu, bir ceza söz konusu olduğunda X'in geliriyle birlikte, Musk'ın SpaceX, Neuralink, xAI ve Boring Company gibi diğer şirketlerini de hesaba katmayı planlıyor.

Tesla'nın gelirleri ise halka açık bir şirket olduğu ve tamamen Musk tarafından kontrol edilmediği için bu hesaplamaya dahil edilemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.