Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, AB-Ermenistan Parlamento Ortaklığı Komitesi 4. toplantısında Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan konuşma yaptı.

Simonyan, Ermenistan'ın, komşularıyla açık sınırlar ve ortaklık temelinde ilişkiler kurmak istediğini savunarak, "Güvenlik, ekonomi, enerji ve diğer sektörlerin çeşitlendirilmesi temelinde bölge ülkeleri ve güç merkezleriyle dengeli bir politika izlemeye çalışıyoruz. Ayrıca AB üye ülkeleriyle daha yaygın alanlardaki işbirliğimizi de genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Komitenin eş başkanı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nils Usakovs da Ermenistan Ulusal Meclisi'nin, Ermenistan'ın AB üyelik sürecini başlatmaya yönelik yasa tasarısını kabul etmesine işaret ederek, AB'nin Ermenistan'la ilişkilerinin tarihteki en yakın seviyeye ulaştığını kaydetti.

"GERÇEKÇİ ZAMAN DİLİMLERİ BEŞ, YEDİ VEYA ON YIL OLABİLİR"

Avrupa Parlamentosunun, Ermenistan ile bağların daha da derinleştirilmesi taahhüdünde bulunduğunu belirten Usakovs, "AB üyeliğine ilişkin her türlü başvurunun gerekliliklere, önceliklere ve kriterlere göre yapılacağı ve değerlendirileceği açıktır." dedi.

Öte yandan Usakovs, Ermenistan'ın, AB üyeliği bağlamında gerçekçi olmayan beklentilere girmemesi gerektiğine işaret etti.

Usakovs, herhangi bir siyasetçinin Ermenistan'ın birkaç yıl içinde AB'ye girebileceğini söylemesinin abartılı bir beklenti olacağını vurgulayarak, "Bu süreç Letonya, Litvanya, Slovakya ve Çekya'da olduğu gibi yıllar alıyor. Ülkem Letonya yıllar süren çabaların ardından AB'ye girdi, Ermenistan da aynı şekilde (olacaktır). Gerçekçi zaman dilimleri beş, yedi veya on yıl olabilir." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN'IN ÜYELİK HEDEFİNİ BELİRLERKEN FLÖRT ETMEDEN HEMEN EVLENME SÖZÜ VEREMEYİZ"

Ermenistan Ulusal Meclisi "Onurum Var" Grubu Başkanı Hayk Mamicanyan, AB üyelik sürecinin Ermenistan'da "çok yüksek beklentilere yol açacağını ve bunun da Ermenistan için sorun haline gelebileceğini" belirtti.

Komite üyesi AP milletvekili Miriam Lexmann ise üyeliğin belirli bir süreç gerektiğini vurgulayarak, "Ermenistan'ın üyelik hedefini belirlerken flört etmeden hemen evlenme sözü veremeyiz." dedi.

AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının AB'nin genişlemesine artık daha az destek verdiğini ve kendi sorunlarına odaklanmayı amaçladığını kaydeden Lexmann, Ermenistan'ın AB'ye üye olabilmesi için yapması gereken çok şey olduğunu söyledi.

"ERMENİSTAN'IN, AB ÜYELİĞİ ÖNCESİNDE MEVCUT İTTİFAKLARDAN AYRILMASI GEREKİYOR"

Avrupa Parlamentosu Litvanya Milletvekili Rasa Jukneviciene ise Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan'a, Ermenistan'ın AB üyeliği öncesinde mevcut ittifaklardan ayrılması gerektiğini kastederek, "Medeni durumunuz nedir? Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile resmi olarak hala evli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Rusya Federasyonu ile evliliğinizin durumu nedir? Çünkü boşanmadan yeni bir evlilik yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Hovhannisyan, soruya, "(Bu) Evlilik konusu çok kez gündeme geldi. Bu zorlu dünyada ulusal çıkarlarımızı koruyabilmek için yaklaşımımızın pragmatik olması gerekiyor. Aslında biz çeşitli ülkelerde evliyiz." diyerek yanıt verdi.

Ermenistan'ın Avrupa Birliği-Ermenistan Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması'ndan (CEPA) en iyi faydayı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Hovhannisyan, "Biz en yakın dosta (Rusya) bile bağımlı olmanın iyi bir şey olmadığını anlıyoruz. Avrasya Ekonomik Birliğine girdiğimizde de evlilik ilişkileri konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı." ifadesini kullandı.