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Dünya

AB'den Etiyopya'ya yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), kalkınma ve barışın inşası gibi alanlarda kullanılması için Etiyopya'ya 680 milyon dolarlık mali destek sözü verdi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
AB'den Etiyopya'ya yardım paketi
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Avrupa Birliği Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen ve Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende, çok yıllı mali destek programına imza attı.

Urpilainen, 680 milyon dolarlık destek programının, AB'nin, Etiyopya'nın çatışma ortamından çıkması ve kalkınma çabalarını hızlandırması için verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kalkınma, yönetim, yeşil büyüme ve barışın inşası alanlarında kullanılacak yardım paketi, 2024-2027 dönemini kapsıyor.

Kuzeydeki iç çatışma sonrası ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışan 120 milyon nüfuslu ülke, siyasi krizden ötürü ABD ve bazı Avrupa devletleriyle siyasi gerginlik yaşıyordu.

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