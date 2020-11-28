İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2020 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
Dünya

AB'den Fahrizade suikastı sonrası açıklama

Avrupa Birliği (AB), İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç olduğunu belirterek, tüm tarafları 'sükunete' çağırdı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:47
ABONE OL

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali Stano, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin suç teşkil ettiğini ve AB'nin savunduğu insan haklarına ters düştüğünü kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, suikastta hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini aktaran Massrali, "Bu belirsiz zamanlarda tüm tarafların sükunetini koruması ve kimsenin yararına olmayacak bir gerginlikten kaçınmak için azami itidal göstermesi her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

- Suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi gösterilmişti

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

İranlı yetkililer de Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olarak görev yapan nükleer fizikçiye düzenlenen suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi göstermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.