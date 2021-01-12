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Dünya

AB'den Frontex'e soruşturma: İnsanlık suçları araştırılacak

Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı. Frontex'in Ege Denizi'nde göçmenlere karşı işlediği, daha önce defalarca belgelenen insanlık suçları araştırılacak.

AA12 Ocak 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:38
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Yunanistan ve Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), defalarca görüntülenmesine rağmen sığınmacılara yönelik insanlık suçu işlemeye devam etti.

Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Frontex hakkında soruşturma açıldığı duyurdu.

GÖÇMENLERİN GERİ İTİLMELERİ DE ARAŞTIRILACAK

Frontex, Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Soruşturma kapsamında, Ege Denizi'nde botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin, insanlık dışı uygulamalarla geri itilmeleri de araştırılacak.

Frontex defalarca, Yunanistan ile birlikte göçmenlere karşı işledikleri insanlık suçları ile gündeme geldi.

Uluslararası medyada da bu yönde haberler sıkça yer alıyor. Ancak Frontex ve Yunanistan, belgelenmesine rağmen her defasında suçlarını inkar ediyor.

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