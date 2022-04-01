AB'den Gana'ya 44,7 milyon avroluk tarım kredisi

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana ve AB, ülkedeki tarım faaliyetlerini artırmak için 44,7 milyon avroluk Tarımsal Su Yönetimi Projesi (AWMP) finansman anlaşmaları imzaladı.

Söz konusu fon, ülkenin kuzey bölgelerinde sulu tarım arazilerinin genişletilmesini destekleyecek.

AB'nin Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen, yaptığı açıklamada, AB'nin Gana ile ekonomik bağlarını derinleştirmek için anlaşmalar imzaladığını belirtti.

Urpilainen, AB'nin, özellikle ülkenin kuzeyindeki toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için Gana'daki tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Ken Ofori Attah, AB'nin Gana'ya sağladığı 44,7 milyon avro desteğin ülkedeki gıda güvensizliği sorunlarının ele alınmasına, çiftçilerin gelirlerinin iyileştirilmesine ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Attah, hükümetin Gıda İçin Dikim ve İstihdam Programına mükemmel bir şekilde uyduğunu ifade etti.