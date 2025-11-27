AB'den Gazze çağrısı: Yardımlar damla damla değil, büyük miktarda gelmeli

Lahbib, ziyarette bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de ülkenin Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Abdulati'yle Gazze ve Sudan konularını görüştüklerini aktaran Lahbib, Gazze'de ulaşılan ateşkesle birlikte milyonlarca Filistinlinin acılarını hafifletmek için bir fırsat doğduğunu belirtti.

Lahbib, "(Gazze'ye) Bazı yardımlar ulaşıyor ancak bunlar yeterli olmaktan çok uzak ve ihtiyaçlar çok büyük." diye konuştu.

Kışın yaklaştığına dikkati çeken Lahbib, "Çadır, bir çocuğu kıştan koruyamaz. Barınaklar, battaniyeler ve kışlık malzemeler acilen gereklidir. Yardımlar artık damla damla değil büyük miktarlarda ulaştırılmalıdır. Yardımları engelleyen bürokratik yükler artık olmamalıdır. Tam erişim hakkına ihtiyacımız var." dedi.

Lahbib, İsrail'in iki yıldır süren "amansız" bombardımanlarının ardından Gazze'nin neredeyse tamamen yıkıldığını aktaran bazı bölgelerin gıda, barınma, sağlık hizmetleri, temizlik ve eğitimde ciddi eksiklerin olduğu "düzleştirilmiş çorak araziler" gibi göründüğünü kaydetti.

SUDAN

Sudan'da "dünyanın en kötü insani krizinin" yaşandığını ancak bunun unutulduğunu vurgulayan Lahbib, "Halkın yarısından fazlası hayati yardımlara ihtiyaç duyuyor. Kuzey Darfur ve Güney Kurdufan bölgelerinde kıtlık olduğu artık doğrulandı." dedi.

Lahbib, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir kentini ele geçirmesinin ardından burada yaşananları hatırlatarak, "Bu askeri operasyon değil, suçtur. Faşir'de yaşananlar savaş değil, katliamdır." diye konuştu.

Mısır'ın 1,5 milyondan fazla Sudanlı mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Lahbib, AB'nin Kahire'ye bu konuda destek vereceğini aktardı.