Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kallas, "Gazze'deki savaş her geçen saat daha tehlikeli hale geliyor." uyarısında bulundu.

Kallas, AB'nin önceliklerinin insani destek sağlanması, STK'lerin erişimine izin verilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirterek, "Askeri bir çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan biterdi." değerlendirmesini yaptı.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

AB'DEN TEPKİLER

İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımlayarak, kararı şiddetle kınamış, bunun bölgedeki insani krizi derinleştireceği ve İsralli esirlerin hayatlarını da tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib de soykırımcı İsrail'in kararının bölgede "zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceğini" bildirmişti.