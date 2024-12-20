AB'den Gürcistan kararı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gürcü halkı, hükümetin AB yolunu durdurma kararını protesto ediyor. Barışçıl protestolara polis şiddetiyle karşılık verildi. Bugün Gürcü diplomatlar için vize kısıtlamaları öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Gürcistan yönetimine hitaben, "Kendi halkınıza zarar vermeyi bırakın." mesajını paylaştı.

Gürcistan'da halk 23 gündür, hükümetin AB ile müzakereleri erteleme kararına karşı protestolarını sürdürüyor.

