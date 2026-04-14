AB'den Hürmüz Boğazı formülü: Güçlü bir koalisyon kurulmalı

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 46. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı ABD tarafından abluka altına alınırken İran'ın bölgedeki hakimiyet iddiası söylemleri de sürüyor.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Konseyi oturumunda kritik mesajlar verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki artan gerilimi deniz güvenliği için bir uyarı sinyali olarak değerlendiren Kallas, uluslararası hukuka aykırı girişimlere karşı AB'nin kararlılığını ortaya koydu.

KALLAS'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KOALİSYON ÇAĞRISI

Kallas, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) "AB-BM işbirliği" oturumunda konuştu.

Çok taraflılığa ve uluslararası hukuka yönelik küresel bağlılığın yenilenmesi çağrısı yapan Kallas, "deniz yollarının giderek daha fazla tartışmalı hale geldiğini ve tehditlerin gemi hatlarına yönelik saldırılardan denizaltı altyapısının sabotajına kadar uzandığını" söyledi.

Kallas, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, deniz güvenliği konusunda güçlü bir uluslararası koalisyona yönelik en açık çağrıdır. Masada birçok girişim var, ancak hedefler basit, bu rota üzerinden tüm sevkiyatlar için güvenli geçiş." ifadelerini kullandı.

Küresel güvenliğin, ekonomik istikrar ve enerji arzının deniz güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğuna işaret eden Kallas, AB'nin, özellikle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uymayan, uluslararası hukuka aykırı olarak seyrüsefer özgürlüğünü kısıtlama girişimlerine karşı durmaya devam edeceğini bildirdi.

RUSYA-UKRAYNA VE ORTA DOĞU İÇİN AĞIR İHLAL DEĞERLENDİRMESİ

Bu bağlamda Orta Doğu'daki savaşla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Kallas, bu iki çatışma bölgesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukukun en ciddi ihlal edildiği alanlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KALLAS'TAN BMGK'DE VETO YETKİSİNE REFORM TALEBİ

Kallas ayrıca, BMGK'de özellikle 5 daimi üyenin veto yetkisini çok fazla kullanmasının Konsey'in çatışma bölgelerindeki sorunları çözme kabiliyetini kısıtladığının altını çizerek, kitlesel vahşet vakalarında veto hakkının sınırlanması konusunda reform yapılması gereğine değindi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Şimdi asıl mesele, aksayan çok taraflı sistemi, herkesin yararına işleyen bir yapıya dönüştürmektir." dedi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören tüm altyapının onarıldığını belirterek ülkenin ulaşım ağında bir sorun kalmadığını belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin deniz güvenliği konusunda "güçlü bir uluslararası koalisyona" duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti.

Hizbullah, gün içinde İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda İsrail ordusu noktalarına en az 46 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "Trump yönetiminden korkmuyorum" açıklaması ile milyonlara ilham verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını, altyapıda meydana gelen hasar da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini bildirdi.

23.14 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.