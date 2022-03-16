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Dünya

AB'den iki ülkeden ithal çeliğe ilave vergi

Avrupa Birliği (AB), Endonezya ve Hindistan'dan ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere ilave gümrük vergisi getirdi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:55
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle Endonezya ve Hindistan'dan AB ülkelerine ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik mamullere ilave gümrük vergisi konulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sübvansiyona karşı vergilerin Hindistan için yüzde 7,5, Endonezya için ise yüzde 21 oranında belirlendiğine işaret edildi.

Endonezya'nın önemli ham maddelere ticareti bozan ihracat kısıtlamaları uyguladığı belirtilen açıklamada, ülkenin ayrıca Çin'den sağladığı tercihli finansmanla söz konusu sektörü desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ilave gümrük vergisi önlemini almaması halinde inşaat, enerji, altyapı, tüketim ürünleri ve araçlar için gerekli paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş yassı ürünleri üretme kabiliyetini kaybedeceğine dikkat çekildi.

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