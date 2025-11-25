İSTANBUL 16°C / 10°C
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ilk savunma sanayisi programını kabul etti. Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1,5 milyar avroluk bütçesinin 300 milyon avrosu 'Ukrayna Destek Aracı'na aktarılacak.

25 Kasım 2025 Salı 17:45
AB'den ilk hamle! Savunma sanayisi için 1,5 milyar avroluk bütçe ayrıldı
AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen "Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP)" için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.

Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.

300 MİLYON AVRO UKRAYNA'YA AKTARILACAK

Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1,5 milyar avroluk bütçesinin 300 milyon avrosu "Ukrayna Destek Aracı"na aktarılacak.

Program, ortak Avrupa savunma projeleri için yasal bir çerçeve oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, içlerinde Ukrayna da olabilecek.

Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur." ifadesi kullanıldı.

