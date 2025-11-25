AB'den ilk hamle! Savunma sanayisi için 1,5 milyar avroluk bütçe ayrıldı

AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen "Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP)" için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.



Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.

Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1,5 milyar avroluk bütçesinin 300 milyon avrosu "Ukrayna Destek Aracı"na aktarılacak.

Program, ortak Avrupa savunma projeleri için yasal bir çerçeve oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, içlerinde Ukrayna da olabilecek.

Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur." ifadesi kullanıldı.