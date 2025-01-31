AB'den iltica düzenlemesi

Varşova'da AB dönem başkanı Polonya'nın başkanlığında dün düzenlenen gayriresmi adalet ve içişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Brunner, iltica kurallarını sıkılaştırmak için mart ayında yeni bir "güvenlik stratejisi" sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Brunner, "Tüm farklı üye ülkelerin farklı zorlukları vardır ancak çok açık bir ortak tehdit vardır. Güvenlik, kolektif bir sorumluluktur." diye konuştu.

Geri dönüşlerin hızlandırılması konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Brunner, gelecek aylarda yeni bir mevzuatın duyurulacağını açıkladı.

"Bence bu mevzuat çok iddialı olmalı ve bir yandan geri dönenler için net yükümlülükler içermelidir." diyen Brunner, "güvenlik tehdidi" oluşturan kişilerin geri dönüşleri için "daha katı rotalar" çizilmesine ve AB genelini kapsayan koordineli bir çerçeveye sahip olunmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Brunner, "Bana göre, bir kişiye üye ülkeyi terk etme emri verildiğinde, bu kişinin tüm AB'yi terk etmesi gerektiği açıkça belirtilmelidir." ifadesini kullandı.

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak da Almanya'nın konuyla ilgili yeni bir teklif sunduğunu söyledi ancak detaylar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

- AB'DE GÖÇ TARTIŞMALARI

Göç bir süredir AB'nin gündemini meşgul ediyor.

AB'nin Dublin Tüzüğü, sığınma taleplerini işleme koyma sorumluluğunu sığınmacının geldiği ilk AB ülkesine yüklüyor ancak Almanya ve İtalya gibi ülkeler bu durumun kendilerine "yük" olduğunu savunuyor.

AB, göç ve iltica yasalarında revizyon yapmak amacıyla Dublin Tüzüğü'nün yerine geçecek olan Göç ve İltica Anlaşması'nı geçen yıl kabul etmişti.

2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kurallar, temel olarak göç yükünü ilk varış ülkelerinden alıp tüm üyeler arasında dağıtmayı hedefliyor.

2024'ün sonuna doğru İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni'nin Arnavutluk'la, sığınma başvurusu yapanların AB dışına gönderileceği merkezler kurulmasına dair anlaşmanın uygulamaya konulması, gözleri bu tür bir çözüme çevirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu çözüme desteğini açıkça ifade ederken, geri göndermelerin hızlandırılması için 2025'te yeni bir direktif teklif sunacağını ifade etmişti.