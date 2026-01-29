İSTANBUL 16°C / 12°C
29 Ocak 2026 Perşembe
Dünya

AB'den İran için tarihi karar: Devrim muhafızları terör listesinde

Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı. Kararın, AB dışişleri bakanlarının ortak iradesiyle alındığı belirtildi.

29 Ocak 2026 Perşembe 18:31
AB'den İran için tarihi karar: Devrim muhafızları terör listesinde
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

