AB'den İran merkezli 6 kuruluş ve 15 yetkiliye yaptırım

Brüksel'de devam eden AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, İran İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İskender Mumini'nin yanı sıra İran yargı sisteminden Başsavcı Muhammed Muvahhidi ve hakim İman Afşari yaptırım listesine alındı.

Devrim Muhafızları komutanları ile polis ve Kolluk Kuvvetleri'nin üst düzey yetkilileri de listede yer aldı.

Söz konusu isimlerin barışçıl protestoların şiddetle bastırılması ve siyasi aktivistler ile insan hakları savunucularının keyfi biçimde tutuklanmasında rol aldığı belirtildi.

Bugünkü listede ayrıca, İran İnternet Alanındaki Ses ve Görüntü Medyaları Düzenleme Kurumu (SATRA), Seraj Siber Uzay Örgütü, Suç Teşkil Eden İçeriklerin Belirlenmesi Çalışma Grubu (WGDICC) ve bazı yazılım şirketleri de bulunuyor.

Ayrıca bu kurum ve şirketlerin çevrim içi sansür faaliyetleri yürüttüğü, sosyal medyada trol kampanyaları düzenlediği, yanlış ve yanıltıcı bilgi yaydığı ya da gözetim ve baskı araçları geliştirerek internet erişiminin yaygın şekilde kesintiye uğratılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 247 kişi ve 50 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB'ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.