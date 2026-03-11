İSTANBUL 15°C / 6°C
Dünya

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 rejim yetkilisi ve kuruluşunun daha yaptırıma dahil edildiğini bildirdi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
AB'den İran'a yeni yaptırımlar
Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin büyükelçilerinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 yetkili ve kuruluşu hedef alan yeni yaptırımları onayladığını duyurdu.

İran odaklı gelişmeler süresince AB'nin kendi çıkarlarını koruyacağının altını çizen Kallas, aynı zamanda Tahran'a, "İran'ın geleceğinin baskı üzerine kurulamayacağı mesajını vereceğini" belirtti.

AB, 29 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları komutanlarının da aralarında olduğu, İran merkezli 15 yetkili ve 6 kuruluşa daha yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

19 Şubat'ta ise Devrim Muhafızları Ordusu terör listesine alınmıştı.

AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 316 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB'ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

