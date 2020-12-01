AB'den İran'daki idamlar için temas

AA 01 Aralık 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 21:23

Avrupa Birliği (AB), İran'da casusluk yapmak ve nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin idamını engellemek için temaslarda bulunuyor.



Bir AB yetkilisi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in İsveç vatandaşlığı bulunan Celali'nin durumu yakından takip ettiğini ve kısa süre önce hücreye kapatıldığı belirtilen akademisyenin durumu hakkında endişeli olduğunu aktardı.

AB yetkilisi, "Michel ve ekibi, idam cezasının uygulanmasını önlemek için farklı aktörlerle yakın temas içinde." ifadesini kullandı.

Temaslar hakkında ayrıntı vermeyen yetkili, kamuya açık bir iletişimin Celali'nin durumuna olumsuz etki edebileceğini belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail istihbarat örgütü Mossad'a bilgi vermek ve casusluk yapmaktan idama mahkum edilmişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Celali'nin bugün Recai Şehr cezaevine nakledildiğini ve çok kısa sürede idam edilebileceğini belirtmişti.