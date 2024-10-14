İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,27
  • EURO
    37,4272
  • ALTIN
    2926.38
  • BIST100
    8715.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den İran'ın bazı kişi ve kuruluşlarına yaptırım kararı
Dünya

AB'den İran'ın bazı kişi ve kuruluşlarına yaptırım kararı

Avrupa Birliği, İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yaptığı ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesinde silahlı gruplara füze veya İHA sağladığı gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
AB'den İran'ın bazı kişi ve kuruluşlarına yaptırım kararı
ABONE OL

AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasından, Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplar ve oluşumlara füze veya İHA sağlanmasından sorumlu olan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Buna göre, Saha Havayolları, Mahan Air ve İran Air olmak üzere İran'ın 3 hava yolu şirketi ve iki tedarik firması yaptırım listesine alındı.

Ayrıca, İran Savunma Bakan Yardımcısı Hamza Kalenderi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün önde gelen isimleri, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Birimi, İran Uçak Üretim Endüstrisi Şirketi (HESA) ve Havacılık ve Uzay Endüstrileri Teşkilatı'nın (AIO) genel müdürlerine yaptırım kararı alındı.

AB'nin yaptırım rejimi seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını da içeriyor.

AB, İran'a karşı Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta destek verdiği gerekçesiyle uyguladığı yaptırımların kapsamını, 14 Mayıs itibarıyla İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırılar nedeniyle genişletmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.