  Dünya
  AB'den İsrail'e ekonomik yaptırım kararı: Teklif komisyona sunuldu
Dünya

AB'den İsrail'e ekonomik yaptırım kararı: Teklif komisyona sunuldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
AB'den İsrail'e ekonomik yaptırım kararı: Teklif komisyona sunuldu
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Brüksel'de düzenledikleri ortak basın toplantısında İsrail'e yönelik yaptırım teklifinin detaylarını açıkladı.

"İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırısı, savaşın yeni bir tırmanışıdır ve insani krizi daha da derinleştirecektir." diyen Kallas, aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırım paketi sunduğunu duyurdu.

Kallas, "Çok açık olmak istiyorum, amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek." değerlendirmesini yaptı.

Tüm üye ülkelerin Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Kallas, "Savaş sona ermeli, acılar sona ermeli ve tüm esirler serbest bırakılmalı. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Ayrıca, Batı Şeria'da iki devletli çözümün uygulanabilirliğini azaltan tehlikeli gelişmeleri de gözden kaçırmamalıyız." diye konuştu.

Kallas, "AB Komisyonu, ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasına yönelik bir öneriyi kabul etti." ifadesini kullandı.

- İSRAİL ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

Önerinin detaylarını paylaşan AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic, teklifleri kapsamında İsrail ile ilişkilerde Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili temel hükümlerinin askıya alınacağını belirtti.

"İnsan haklarına ve demokratik ilkelere" saygının İsrail'le AB arasındaki anlaşmanın temel unsurları olduğunu anımsatan Sefcovic, "Teklif edilen askıya alma kararı, İsrail'e tanınan tercihli muameleyi hedef alıyor. Bu, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı, hizmet sağlanması, kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır." bilgisini paylaştı.

Sefcovic, "Bu, uygulamada İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında bu önlemin uygun ve orantılı olduğuna inandıklarını dile getiren Sefcovic, söz konusu teklife ilişkin kararın AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla alınacağını anımsattı.

Sefcovic, AB ile İsrail arasında 2024 yılında toplam mal ticaretinin 42,6 milyar avroya ulaştığına, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çekti.

Teklif edilen kısmi askıya alma kararının giderek aciliyet kazanan bir duruma karşı dikkatle değerlendirilmiş bir yanıt niteliği taşıdığına işaret eden Sefcovic, Gazze'deki insani krizi sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi.

AB Komisyonunun teklifi, AB Konseyi'nde üye ülkeler tarafından görüşülecek. Konseyde kabul edilmesi için ise nitelikli çoğunluk gerekiyor.

