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Dünya

AB'den İsrail'e Gazze ablukasını sonlandır çağrısı

Binlerce insanın katledildiği Gazze'de sivil can kayıplarından esef duyduklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) liderleri İsrail'e, Gazze'ye uyguladığı ablukayı sonlandırması çağrısında bulundu.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
AB'den İsrail'e Gazze ablukasını sonlandır çağrısı
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Brüksel'de devam eden AB Zirvesi'nin sonuç bildirisinin Orta Doğu bölümü paylaşıldı.

Liderler, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep ederek "(AB'ye üye ülkelerin liderleri) Gazze'deki vahim insani durumdan, kabul edilemez düzeydeki sivil can kayıplarından ve açlık seviyesinden esef duyuyor." ifadesini kullandı.

AB liderleri, İsrail'i Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırmaya, Gazze'ye derhal, engelsiz erişime ve insani yardımın büyük ölçekte dağıtımına izin vermeye ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla insani yardım örgütlerinin çalışmasını sağlamaya çağırdı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğini vurgulayan liderler, İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nın (insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka uyulmasını içeren) 2. maddesine uyumuna ilişkin AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporu not ettiklerini ve durumun evrimini dikkate alarak, gelecek ay bu konuda görüşme kararı aldıklarını duyurdu.

AB liderleri, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddeti ve İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını genişletmesini kınadı.

AB liderleri ayrıca, Hamas'a karşı kısıtlayıcı önlemler üzerinde de daha fazla çalışma çağrısında bulundu.

AB'nin iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa bağlı kalmaya devam ettiğine işaret eden liderler, bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İRAN

İran konusunda ise liderler, bu ülkenin asla nükleer silah edinmesine izin verilmemesinin altını çizerek, diplomasi masasına geri dönülmesini çağrısını yineledi.

SURİYE

Suriye'deki gelişmelere de değinen AB liderleri, bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılayarak "Suriye'nin güvenli sınırlar içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka uygun olarak saygı görmelidir." ifadesini kullandı.

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