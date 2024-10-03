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Dünya

AB'den İsrail'in BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik yasağına tepki

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, soykırımcı İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasaklamasını “haksız saldırı” olarak nitelendirerek kınadı.

DHA3 Ekim 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
AB'den İsrail'in BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik yasağına tepki
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Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasaklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kendisine yönelik haksız saldırıları kınıyoruz" dedi.

"BM GENEL SEKRETERİ'Nİ DESTEKLİYORUZ"

İsrail, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan ederek dün ülkeye girişini yasakladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü İran'in hava saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yasağın ardından Guterres'i destekleyerek, "BM Genel Sekreteri'ni destekliyoruz. Başta Orta Doğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanları arasında meydana gelen kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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