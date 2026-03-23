  • AB'den itidal mesajı! Trump'ın kararı memnuniyetle karşılandı
Dünya

AB'den itidal mesajı! Trump'ın kararı memnuniyetle karşılandı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 15:22
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin gerginliğin azaltılması ve azami itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan El Anouni, "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Türkiye, Katar ve İran'daki mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran El Anouni, AB'nin ileriye dönük diplomatik yol arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

El Anouni, AB'nin bölgedeki ortaklarıyla irtibatta olmaya devam edeceğini ve bölgesel istikrar, güvenlik ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

- TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

