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Dünya

AB'den Kızıldeniz'de askeri hamle

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurdu.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
AB'den Kızıldeniz'de askeri hamle
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Kızıldeniz'de "Aspides" isimli askeri misyonun başlatıldığını açıkladı.

Borrell, misyonun seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz'de AB deniz harekatı "Aspides" misyonu, yalnızca savunma amaçlı olacak.

Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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