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Dünya

AB'den Kızıldeniz'deki gerilimi tırmandıracak adım

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre Avrupa Birliği (AB), Husi saldırılarıyla mücadele için Kızıldeniz'e en az 3 savaş gemisi göndermeyi planlıyor.

AA12 Ocak 2024 Cuma 12:02 - Güncelleme:
AB'den Kızıldeniz'deki gerilimi tırmandıracak adım
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Politico'nun AB Dış İlişkiler Servisine ait belgeye dayandırdığı haberine göre AB, "Kızıldeniz'den Körfez'e kadar daha geniş alanda faaliyet gösterecek yeni bir AB operasyonu oluşturmayı" hedefliyor.

Şubat sonu başlayacağı tahmin edilen operasyon kapsamında "en az bir yıl süreyle çoklu görev kabiliyetine sahip en az 3 savaş gemisinin" bölgeye gönderileceği öne sürüldü.

Fransa liderliğinde Körfez Bölgesi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan bölgede yapılan ortak gözetleme operasyonu Agenor'u temel alacak operasyona AB ülkelerinden Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç ve Portekiz'in de katılacağı iddia edildi.

- ABD VE İNGİLTERE, YEMEN'DE HUSİLERE AİT HEDEFLERİ VURMUŞTU

Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini bildirmişti.

ABD medyasındaki haberlerde ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtilmişti.

- KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

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