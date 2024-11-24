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Dünya

AB'den Lübnan'da ateşkes desteği: Somut ve kesin cevap bekliyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Lübnan'da ateşkes sağlanmasını desteklediklerini söyleyerek konuya ilişkin 'Somut ve kesin cevap bekliyoruz' dedi.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
AB'den Lübnan'da ateşkes desteği: Somut ve kesin cevap bekliyoruz
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnan'a geldiğini hatırlattı. Borrell, Berri-Hochstein görüşmesi sonrasında ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini belirterek, "Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz" dedi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'da ateşkes sağlanmasını desteklediğini kaydeden Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes önerisini reddettiğini bildirdi.

AB olarak ordusuna 200 milyon avro tahsis etmeye hazır olduklarını da ifade eden Borrell, uluslararası toplumu Gazze'deki katliamları durdurmak için adım atmaya çağırdı.

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