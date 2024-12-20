İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1932
  • EURO
    36,6342
  • ALTIN
    2957.76
  • BIST100
    9717.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den Mısır ekonomisine destek

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar avro destek sağlama kararı aldı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 15:37 - Güncelleme:
AB'den Mısır ekonomisine destek
ABONE OL

AB Komisyonu, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardım paketi kapsamında ülkeye 1 milyar avroluk kredi verileceğini açıkladı.

Açıklamada, Mısır'ın mali destek için gereken politika şartlarını yerine getirdiği belirtilerek, ödemenin birkaç güne kadar yapılacağı ifade edildi.

Mali desteğin, Mısır'ın finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrarı sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, 4 milyar avroluk ikinci destek konusunda da AB kurumları arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

AB Komisyonu, mart ayında Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım teklifi hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi için 1 milyar avro ödeme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bu yıl Kahire'de AB ile Mısır arasında imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşmasını hayata geçirdiklerine işaret eden von der Leyen, Mısır ekonomisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.