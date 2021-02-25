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Dünya

AB'den Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya ziyaret

AB Konseyi Başkanı Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya gidecek.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 22:04 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:04
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Michel, ziyaretleri 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenleyecek.

Önce Moldova'ya gidecek olan Michel, ardından Gürcistan ve Ukrayna'ya geçecek.

Michel, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ordu arasında 2014'ten beri çatışmaların yaşandığı ülkenin doğu bölgelerini de ziyaret edecek.

AB-Rusya ilişkilerinin tarihin en kötü seviyesine gerilediği bir dönemde Michel'in üç ülkeyi ziyaret kararı dikkati çekiyor.

AB, son olarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapsedilmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

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