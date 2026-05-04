  AB'den ortaklık teklifi geldi: Türkiye ile bölge dönüştürücü yolda
AB'den ortaklık teklifi geldi: Türkiye ile bölge dönüştürücü yolda

AB Komisyonu Başkanı Antonio Costa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki iyileşmenin bölgeyi dönüştürdüğünü belirtti.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Antonio Costa, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Bugünkü zirvenin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan anlaşma sayesinde mümkün olduğu için tarihi nitelik taşıdığına işaret eden Costa, tırmanış ve savaşın hakim olduğu bir dünyada anlaşmanın barış hikayesi olduğunu söyledi.

Costa, "Bu anlaşma ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi sayesinde bölge birbirine bağlı bir strateji, stratejik sektörler, pazarlar, ulaşım koridorları, dijital ağlar ve enerji bağlantıları açısından dönüştürücü bir yola girmiştir." dedi.

Bu durumun sadece mal, veri ve insan hareketliliğine katkı sağlamadığını belirten Costa, aynı zamanda güven inşa ettiğini, istihdam yarattığını ve komşular arasında işbirliği ve ortak büyümeyi teşvik ettiğini vurguladı.

Costa, AB'nin bu vizyonun gerçeğe dönüşmesinde güvenilir bir ortak olmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Barış ivmesinin geri döndürülemez hale gelmesini ve refah fırsatlarının güçlenmesini sağlamak için, Ermenistan'ın demokrasisinin güçlendirilmesinin yanı sıra dış müdahale ve dezenformasyonla mücadele hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

